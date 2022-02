Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA30729F1036 Fantasy 360 Technologies Inc. 04.02.2022 CA98383L1040 Fantasy 360 Technologies Inc. 07.02.2022 Tausch 1:1 US05552Q1031 BIMI International Medical Inc. 04.02.2022 US05552Q2021 BIMI International Medical Inc. 07.02.2022 Tausch 5:1