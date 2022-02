Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA2482341062 Denarius Silver Corp. 03.02.2022 CA2482331089 Denarius Silver Corp. 04.02.2022 Tausch 1:1 CA54404Q1019 Lords & Company Worldwide Holdings Inc. 03.02.2022 CA54404Q2009 Lords & Company Worldwide Holdings Inc. 04.02.2022 Tausch 10:1