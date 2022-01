ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen FR0004032746 Neovacs 31.01.2022 FR00140077X1 Neovacs 01.02.2022 Tausch 10000:1 US69290X1019 Ponce Financial Group Inc. 31.01.2022 US7323441060 Ponce Financial Group Inc. 01.02.2022 Tausch 1:1