Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CAC2428P1272 Amazon.com Inc. 15.12.2021 CA02315E1051 Amazon.com Inc. 16.12.2021 Tausch 1:1 CAC2428P1439 Netflix Inc. 15.12.2021 CA64113H1029 Netflix Inc. 16.12.2021 Tausch 1:1 CAC2428P1504 Apple Inc. 15.12.2021 CA03785Y1007 Apple Inc. 16.12.2021 Tausch 1:1 CAC2428P1355 Tesla Inc. 15.12.2021 CA88162R1091 Tesla Inc. 16.12.2021 Tausch 1:1