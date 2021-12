Einstellung: Aufnahme: ISIN Name Mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen NL0015000H23 MFE-MediaForEurope N.V. 09.12.2021 NL0015000N09 MFE-MediaForEurope N.V. 10.12.2021 Tausch 1:1 US37518G1013 BigBear.ai Holdings Inc. 09.12.2021 US08975B1098 BigBear.ai Holdings Inc. 10.12.2021 Tausch 1:1 CA4113951061 Happy Gut Brands Ltd. 09.12.2021 CA4113881011 Happy Gut Brands Ltd. 10.12.2021 Tausch 1:1 CA31773B1058 FinCanna Capital Corp. 09.12.2021 CA31773B5018 FinCanna Capital Corp. 10.12.2021 Tausch 10:1