Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen AU0000172082 Income Asset Management Group Ltd. 22.12.2021 AU0000200198 Income Asset Management Group Ltd. 23.12.2021 Tausch 1:1 CA8428131079 Southern Energy Corp. 22.12.2021 CA8428133059 Southern Energy Corp. 23.12.2021 Tausch 8:1 US8761081012 Tarena International Inc. 22.12.2021 US8761082002 Tarena International Inc. 23.12.2021 Tausch 5:1 AU0000069130 Naked Brand Group Ltd. 22.12.2021 AU0000198582 Naked Brand Group Ltd. 23.12.2021 Tausch 15:1 CA72748Q1081 PlantFuel Life Inc. 22.12.2021 CA72748Q2071 PlantFuel Life Inc. 23.12.2021 Tausch 6:1 CA92919V1085 Voyager Digital Ltd. 22.12.2021 CA92919V4055 Voyager Digital Ltd. 23.12.2021 Tausch 1:1 CA07335D1024 BC Craft Supply Co. Ltd. 22.12.2021 CA07335D2014 BC Craft Supply Co. Ltd. 23.12.2021 Tausch 100:1