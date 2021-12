Einstellung: Aufnahme: ISIN Name Mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA38501D8089 GCM Mining Corp. 01.12.2021 CA36168L1058 GCM Mining Corp. 02.12.2021 Tausch 1:1 CA22289X1033 Cover Technologies Inc. 01.12.2021 CA22289X2023 Cover Technologies Inc. 02.12.2021 Tausch 7:1 CA42371G1072 Hemp for Health Inc. 01.12.2021 CA42371G2062 Hemp for Health Inc. 02.12.2021 Tausch 2:1