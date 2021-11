Einstellung: Aufnahme: ISIN Name Mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA39986E1051 GrowMax Resources Corp. 29.11.2021 CA19682H1073 GrowMax Resources Corp. 30.11.2021 Tausch 10:1 US78440P1084 SK Telecom Co. Ltd. 29.11.2021 US78440P3064 SK Telecom Co. Ltd. 30.11.2021 Tausch 1:0,607363