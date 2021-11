Einstellung: Aufnahme: ISIN Name Mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen BMG702781417 Petra Diamonds Ltd. 26.11.2021 BMG702782084 Petra Diamonds Ltd. 29.11.2021 Tausch 50:1 CA28085A1066 Edison Lithium Corp. 26.11.2021 CA28103Q1090 Edison Lithium Corp. 29.11.2021 Tausch 1:1