Einstellung: Aufnahme: ISIN Name Mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA01559R1038 Algernon Pharmaceuticals Inc. 23.11.2021 CA01559R4008 Algernon Pharmaceuticals Inc. 24.11.2021 Tausch 100:1 BMG527641002 Kingkey Intelligence Culture Holdings Ltd. 23.11.2021 BMG525961063 Kingkey Intelligence Culture Holdings Ltd. 24.11.2021 Tausch 1:1