Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA5171036026 Largo Inc. 11.11.2021 CA5170971017 Largo Inc. 12.11.2021 Tausch 1:1 CA85236R1073 St. Anthony Gold Corp. 11.11.2021 CA85236R2063 St. Anthony Gold Corp. 12.11.2021 Tausch 4:1