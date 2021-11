Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA5645011043 Mantaro Precious Metals Corp. 04.11.2021 CA56450P1018 Mantaro Precious Metals Corp. 05.11.2021 Tausch 1:1 AU0000009243 Labyrinth Resources Ltd. 04.11.2021 AU0000185597 Labyrinth Resources Ltd. 05.11.2021 Tausch 1:1