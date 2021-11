Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US0977934001 Bonanza Creek Energy Inc. 03.11.2021 US17888H1032 Civitas Resources Inc. 04.11.2021 Tausch 1:1 DE000A2GS5M9 Homes & Holiday AG 03.11.2021 DE000A3E5E63 Homes & Holiday AG 04.11.2021 Tausch 5:1 SE0005223674 RNB Retail and Brands AB 03.11.2021 SE0017083983 RNB Retail and Brands AB 04.11.2021 Tausch 50:1