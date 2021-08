Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA86880Y1097 Surge Energy Inc. 20.08.2021 CA86880Y8779 Surge Energy Inc. 23.08.2021 Tausch 8,5:1 CA5777282073 St. Anthony Gold Corp. 20.08.2021 CA85236R1073 St. Anthony Gold Corp. 23.08.2021 Tausch 1:1