Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US39678G1031 GreenVision Acquisition Corp. 17.08.2021 US42309B2043 GreenVision Acquisition Corp. 18.08.2021 Tausch 1:1 CA48344X1015 Kalo Gold Holdings Corp. 17.08.2021 CA48344L1076 Kalo Gold Holdings Corp. 18.08.2021 Tausch 1:1 CA45107J1057 iCo Therapeutics Inc. [New] 17.08.2021 CA80401L3083 iCo Therapeutics Inc. [New] 18.08.2021 Tausch 20:1