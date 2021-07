Finanztrends Video zu General Electric



Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US3696041033 General Electric Co. 30.07.2021 US3696043013 General Electric Co. 02.08.2021 Tausch 8:1 CA98884X2014 XRApplied Technologies Inc. 30.07.2021 CA98422K1093 XRApplied Technologies Inc. 02.08.2021 Tausch 1:1 IT0005188336 EL.EN. S.p.A. 30.07.2021 IT0005453250 EL.EN. S.p.A. 02.08.2021 Tausch 1:4 AU000000BSM8 Greenwing Resources Ltd. 30.07.2021 AU0000166613 Greenwing Resources Ltd. 02.08.2021 Tausch 1:1 US83417Q1058 SolarWinds Corp. 30.07.2021 US83417Q2049 SolarWinds Corp. 02.08.2021 Tausch 2:1 US16949A2069 China Jo-Jo Drugstore Inc. 30.07.2021 KYG2124G1047 China Jo-Jo Drugstore Inc. 02.08.2021 Tausch 1:1