Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF NUmber CA00851F1062 AgraFlora Organics International Inc. 29.07.2021 CA0085051096 AgraFlora Organics International Inc. 30.07.2021 Tausch 1:1 7827 US1858602022 Cytocom Inc. 29.07.2021 US23284M1009 Cytocom Inc. 30.07.2021 Tausch 1:1 7814 CA26142Q1063 Draganfly Inc. 29.07.2021 CA26142Q2053 Draganfly Inc. 30.07.2021 Tausch 5:1 7827