Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number BMG070252017 Auris Medical Holding Ltd. 27.07.2021 BMG0360L1000 Auris Medical Holding Ltd. 28.07.2021 Tausch 1:1 7881 US90069K1043 Microvast Holdings Inc. 27.07.2021 US59516C1062 Microvast Holdings Inc. 28.07.2021 Tausch 1:1 7650 AU000000BSM8 Bass Metals Ltd. 27.07.2021 AU0000158453 Bass Metals Ltd. 28.07.2021 Tausch 50:1 7881