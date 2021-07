Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number CA87875J1075 TechX Technologies Inc. 22.07.2021 CA60743X1033 TechX Technologies Inc. 23.07.2021 Tausch 1:1 7881 US0012281053 AG Mortgage Investment Trust Inc. 22.07.2021 US0012285013 AG Mortgage Investment Trust Inc. 23.07.2021 Tausch 3:1 7826 BMG0719V1063 Continental Aerospace Technologies Holding Ltd. 22.07.2021 BMG2381M1091 Continental Aerospace Technologies Holding Ltd. 23.07.2021 Tausch 1:1 7881 US45244C1045 Autoscope Technologies Corp. 22.07.2021 US0533061067 Autoscope Technologies Corp. 23.07.2021 Tausch 1:1 7650 CA1806341071 Claritas Pharmaceuticals Inc. 22.07.2021 CA1806342061 Claritas Pharmaceuticals Inc. 23.07.2021 Tausch 20:1 7881 CA29282R5042 Engagement Labs Inc. 22.07.2021 CA29282R7022 Engagement Labs Inc. 23.07.2021 Tausch 5:1 7827 CA9607554032 Solis Minerals Ltd. 22.07.2021 CA83423L1085 Solis Minerals Ltd. 23.07.2021 Tausch 1:1 7827 FR0010377127 Dolfines S.A. 22.07.2021 FR0014004QZ9 Dolfines S.A. 23.07.2021 Tausch 1:3 7827