Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen AU0000091910 Wiluna Mining Corp. Ltd. 20.07.2021 AU0000164139 Wiluna Mining Corp. Ltd. 21.07.2021 Tausch 1:1 CA89238C1005 Contakt World Technologies Corp. 20.07.2021 CA21077G1081 Contakt World Technologies Corp. 21.07.2021 Tausch 1:1