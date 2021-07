Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA75282A2074 Range Energy Resources Inc. 19.07.2021 CA29408C1005 Range Energy Resources Inc. 20.07.2021 Tausch 1:1 CA3812382032 Golden Valley Mines Ltd. 19.07.2021 CA3812371068 Golden Valley Mines Ltd. 20.07.2021 Tausch 1:1 CA9485251008 WeedMD Inc. 19.07.2021 CA2938611001 WeedMD Inc. 20.07.2021 Tausch 1:1 BMG780521008 Sandmartin International Holdings Ltd. 19.07.2021 BMG780521263 Sandmartin International Holdings Ltd. 20.07.2021 Tausch 10:1