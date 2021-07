Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA3623071006 Avant Brands Inc. 13.07.2021 CA05353D1033 Avant Brands Inc. 14.07.2021 Tausch 1:1 AU000000FPL7 AXP Energy Ltd. 13.07.2021 AU0000162950 AXP Energy Ltd. 14.07.2021 Tausch 1:1 KYG7478U1206 Endurance RP Ltd. 13.07.2021 KYG3042R1074 Endurance RP Ltd. 14.07.2021 Tausch 1:1 KYG497151087 Itafos 13.07.2021 US4652701065 Itafos Inc. 14.07.2021 Tausch 1:1