Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Nr. CA8263191055 Sierra Grande Minerals Inc. 07.07.2021 CA82631L1085 Sierra Grande Minerals Inc. 08.07.2021 Tausch 1:1 7814 CA63010P1009 NanoSphere Health Sciences Inc. 07.07.2021 CA63010P2098 NanoSphere Health Sciences Inc. 08.07.2021 Tausch 20:1 7827