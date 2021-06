Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF-Nr. CA30219B1094 Citizen Stash Cannabis Corp. 16.06.2021 CA17291F1080 Citizen Stash Cannabis Corp. 17.06.2021 Tausch 1:1 7881 US78489X1037 Momentive Global Inc. 16.06.2021 US60878Y1082 Momentive Global Inc. 17.06.2021 Tausch 1:1 7814 SE0007439112 Sinch AB 16.06.2021 SE0016101844 Sinch AB 17.06.2021 Tausch 1:1 7827 HK0123000694 Yuexiu Property Co. Ltd. 16.06.2021 HK0000745908 Yuexiu Property Co. Ltd. 17.06.2021 Tausch 5:1 7867 CA68400T3073 Oracle Energy Corp. 16.06.2021 CA68400T4063 Oracle Energy Corp. 17.06.2021 Tausch 5:1 7881 US67424L2097 Obalon Therapeutics Inc. 16.06.2021 US76090R1014 Obalon Therapeutics Inc. 17.06.2021 Tausch 3:1 7827 KYG394621091 G Medical Innovations Holdings Limited 16.06.2021 KYG394622081 G Medical Innovations Holdings Limited 17.06.2021 Tausch 5:1 7814 KYG8136L1068 Silver Spike Acquisition Corp. 16.06.2021 US92971A1097 WM Technology Inc. 17.06.2021 Tausch 1:1 7626