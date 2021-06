Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US19516R1077 Collplant Biotechnologies Ltd. 04.06.2021 IL0004960188 Collplant Biotechnologies Ltd. 07.06.2021 Tausch 1:1 SE0006504593 Combigene AB 04.06.2021 SE0016101935 Combigene AB 07.06.2021 Tausch 20:1 US48214T2069 Just Eat Takeaway.com N.V. 04.06.2021 US48214T3059 Just Eat Takeaway.com N.V. 07.06.2021 Tausch 2:1