Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen AU0000004CE0 Force Commodities Ltd. 02.06.2021 AU0000155335 Force Commodities Ltd. 03.06.2021 Tausch 1:1 CA65532M2004 Nomad Royalty Company Ltd. 02.06.2021 CA65532M6062 Nomad Royalty Company Ltd. 03.06.2021 Tausch 10:1