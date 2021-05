Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA10527B1085 Brand X Lifestyle Corp. 27.05.2021 CA13640F1053 Brand X Lifestyle Corp. 28.05.2021 Tausch 1:1 CA00765F1018 Advantage Energy Ltd. 27.05.2021 CA00791P1071 Advantage Energy Ltd. 28.05.2021 Tausch 1:1 NL00150004A7 Fugro N.V. 25.05.2021 NL00150003E1 Fugro N.V. 28.05.2021 Tausch 1:1