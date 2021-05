Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number CA45956A1066 i3 Interactive Inc. 25.05.2021 CA45073W1068 i3 Interactive Inc. 26.05.2021 Tausch 1:1 7626 SE0014399424 Tethys Oil AB 25.05.2021 SE0015949847 Tethys Oil AB 26.05.2021 Tausch 1:1 7826 SE0009947534 Sedana Medical AB 25.05.2021 SE0015988373 Sedana Medical AB 26.05.2021 Tausch 1:1 7814