Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen BMG7304P1398 Blue River Holdings Ltd. 18.05.2021 BMG126341046 Blue River Holdings Ltd. 19.05.2021 Tausch 1:1 AU000000DAV3 South Harz Potash Ltd. 18.05.2021 AU0000151680 South Harz Potash Ltd. 19.05.2021 Tausch 1:1 SE0000412991 ProAct IT Group AB 18.05.2021 SE0015961222 ProAct IT Group AB 19.05.2021 Tausch 1:3 SE0000107401 Investor AB 18.05.2021 SE0015811955 Investor AB IVS 19.05.2021 Tausch 1:4 SE0000103699 Hexagon AB 18.05.2021 SE0015961909 Hexagon AB HXG 19.05.2021 Tausch 1:7 SE0000107419 Investor AB 18.05.2021 SE0015811963 Investor AB IVSD 19.05.2021 Tausch 1:4