Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA09369R2054 Playground Ventures Inc. 04.05.2021 CA72814U1084 Playground Ventures Inc. 05.05.2021 Tausch 1:1 CA1048331088 Bragg Gaming Group Inc. 04.05.2021 CA1048333068 Bragg Gaming Group Inc. 05.05.2021 Tausch 10:1 US48214T1079 Just Eat Takeaway.com N.V. 04.05.2021 US48214T2069 Just Eat Takeaway.com N.V. 05.05.2021 Tausch 1:1