Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA82964J2092 Sire Bioscience Inc. 03.05.2021 CA72748Q1081 Sire Bioscience Inc. 04.05.2021 Tausch 1:1 CA05156E1007 Aurelius Minerals Inc. 03.05.2021 CA05156E4076 Aurelius Minerals Inc. 04.05.2021 Tausch 10:1 CA4592831073 International Cobalt Corp. 03.05.2021 CA4592832063 International Cobalt Corp. 04.05.2021 Tausch 12:1