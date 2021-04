Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number BMG4141P1178 Hua Yin International Holdings Ltd. 27.04.2021 BMG464011086 Hua Yin International Holdings Ltd. 28.04.2021 Tausch 1:1 7881 US20441B4077 Companhia Paranaense Energia Copel 27.04.2021 US20441B6056 Companhia Paranaense Energia Copel 28.04.2021 Tausch 1:1 7881