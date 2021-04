Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US33829R1005 BIT Mining Ltd. 21.04.2021 US0554741001 BIT Mining Ltd. 22.04.2021 Tausch 1:1 BMG5876H1051 Marvell Technology Group Ltd. 21.04.2021 US5738741041 Marvell Technology Inc. 22.04.2021 Tausch 1:1