Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkung CA2284191079 US Copper Corp. 08.04.2021 CA91735T1075 US Copper Corp. 09.04.2021 Tausch 1:1 CH0001503199 BELIMO Holding AG 08.04.2021 CH1101098163 BELIMO Holding AG 09.04.2021 Tausch 1:20 CA38071L1076 Gold Rush Cariboo Corp. 08.04.2021 CA01910L1004 Gold Rush Cariboo Corp. 09.04.2021 Tausch 15:1