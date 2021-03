Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA7436244056 Keon Capital Inc. 31.03.2021 CA4918951084 Keon Capital Inc. 01.04.2021 Tausch 1:1 JP3323050009 Sawai Pharmaceutical Co. Ltd. 31.03.2021 JP3323040000 Sawai Group Holdings Co. Ltd. 01.04.2021 Tausch 1:1