Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US09058M1036 Inotiv Inc. 23.03.2021 US45783Q1004 Inotiv Inc. 24.03.2021 Tausch 1:1 CA98817Q2080 YSS Corp. 23.03.2021 CA66980W1041 YSS Corp. 24.03.2021 Tausch 18,353:1