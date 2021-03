Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA4763671076 Jericho Energy Ventures Inc. 05.03.2021 CA4763391063 Jericho Energy Ventures Inc. 08.03.2021 Tausch 1:1 CA45073Q1090 Interactive Games Technologies Inc. 05.03.2021 CA45956A1066 Interactive Games Technologies Inc. 08.03.2021 Tausch 1:1 CA38067R1001 Musk Metals Corp. 05.03.2021 CA62757L1085 Musk Metals Corp. 08.03.2021 Tausch 1:1 CA5171034047 Largo Resources Ltd. 05.03.2021 CA5171036026 Largo Resources Ltd. 08.03.2021 Tausch 10:1