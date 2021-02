Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA75282A1084 Range Energy Resources Inc. 24.02.2021 CA75282A2074 Range Energy Resources Inc. 25.02.2021 Tausch 200:1 CA46004W2076 Marvel Discovery Corp. 24.02.2021 CA57383V1085 Marvel Discovery Corp. 25.02.2021 Tausch 1:1