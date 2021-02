Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US9842496070 Yellow Corp. 09.02.2021 US9855101062 Yellow Corp. 10.02.2021 Tausch 1:1 BMG4953J2098 IR Resources Ltd. 09.02.2021 BMG4953J1918 IR Resources Ltd. 10.02.2021 Tausch 8:1 MHY7546A1304 Scorpio Bulkers Inc. 09.02.2021 MHY2294C1075 Scorpio Bulkers Inc. 10.02.2021 Tausch 1:1 CA37252B1022 Sagen MI Canada Inc. 09.02.2021 CA7866881013 Sagen MI Canada Inc. 10.02.2021 Tausch 1:1 US05544A1097 BGSF Inc. 09.02.2021 US05601C1053 BGSF Inc. 10.02.2021 Tausch 1:1