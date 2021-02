Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US01883M1018 Virtus AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund 03.02.2021 US92838Y1001 Virtus AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund 04.02.2021 Tausch 1:1 BMG2113J1018 China Youzan Ltd. 03.02.2021 BMG2164J1099 China Youzan Ltd. 04.02.2021 Tausch 1:1