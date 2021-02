Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US60855D1019 Moleculin Biotech Inc. 01.02.2021 US60855D2009 Moleculin Biotech Inc. 02.02.2021 Tausch 6:1 CA74766R1091 Quantum Cobalt Corp. 01.02.2021 CA74766R2081 Quantum Cobalt Corp. 02.02.2021 Tausch 10:1