Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US30162V1026 Exela Technologies Inc. 26.01.2021 US30162V4095 Exela Technologies Inc. 27.01.2021 Tausch 3:1 CA50066W1059 Kore Mining Ltd. 26.01.2021 CA50067K1003 Kore Mining Ltd. 27.01.2021 Tausch 1:1 CA92258K2002 Velocity Data Inc. 26.01.2021 CA29103M1068 Velocity Data Inc. 27.01.2021 Tausch 1:1