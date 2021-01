Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen GG00BZ8VFG05 River and Mercantile UK Micro Cap Investment Company Ltd 29.01.2021 GG00BMVHP751 River and Mercantile UK Micro Cap Investment Company Ltd 01.02.2021 Tausch 1:1