Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen SE0002214528 Bluelake Mineral AB 08.01.2021 SE0015382148 Bluelake Mineral AB 11.01.2021 Tausch 20:1 GB00B74CDH82 Cairn Energy PLC 08.01.2021 GB00BN0SMB92 Cairn Energy PLC 11.01.2021 Tausch 13:10 US7438151026 ModivCare Inc. 08.01.2021 US60783X1046 ModivCare Inc. 11.01.2021 Tausch 1:1 DE0007921835 Vivoryon Therapeutics AG 08.01.2021 NL00150002Q7 Vivoryon Therapeutics N.V. 11.01.2021 Tausch 1:1