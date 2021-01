Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US68235B1098 180 Degree Capital Corp. 04.01.2021 US68235B2088 180 Degree Capital Corp. 05.01.2021 Tausch 3:1 CA98880A2056 Angold Resources Ltd. 04.01.2021 CA03519P1027 Angold Resources Ltd. 05.01.2021 Tausch 1:1 US00484M1062 Acorda Therapeutics Inc. 04.01.2021 US00484M6012 Acorda Therapeutics Inc. 05.01.2021 Tausch 6:1 CA37960G1046 Global Crossing Airlines Inc. 04.01.2021 US37960G2030 Global Crossing Airlines Inc. 05.01.2021 Tausch 1:1 CA4924052042 Kerr Mines Inc. 04.01.2021 CA04053A1057 Kerr Mines Inc. 05.01.2021 Tausch 1:1 CA38153W2031 Goldstar Minerals Inc. 04.01.2021 CA38153W5000 Goldstar Minerals Inc. 05.01.2021 Tausch 10:1 US42328V5049 Helius Medical Technologies Inc. 04.01.2021 US42328V6039 Helius Medical Technologies Inc. 05.01.2021 Tausch 35:1