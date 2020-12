Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US72582K1007 XL Fleet Corp. 28.12.2020 US9837FR1002 XL Fleet Corp. 29.12.2020 Tausch 1:1 CA1295841086 Calfrac Well Services Ltd. 28.12.2020 CA1295844056 Calfrac Well Services Ltd. 29.12.2020 Tausch 50:1 CA83364M5037 Vior Inc. 28.12.2020 CA92762M1068 Vior Inc. 29.12.2020 Tausch 1:1