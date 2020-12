Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US04626D1072 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC 16.12.2020 US04626D2062 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC 17.12.2020 Tausch 20:1 US48273U1025 Stride Inc. 16.12.2020 US86333M1080 Stride Inc. 17.12.2020 Tausch 1:1 CA64753V1067 Abaxx Technologies Inc. 16.12.2020 CA00258V1004 Abaxx Technologies Inc. 17.12.2020 Tausch 12:1