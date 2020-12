Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen DE000A0D88T9 MAX21 AG 01.12.2020 DE000A3H2135 MAX21 AG 02.12.2020 Tausch 7:1 AU000000FXL1 Flexigroup Ltd. 01.12.2020 AU0000121337 Flexigroup Ltd. 02.12.2020 Tausch 1:1 US6288771024 NCS Multistage Holdings Inc. 01.12.2020 US6288772014 NCS Multistage Holdings Inc. 02.12.2020 Tausch 20:1 US8883145075 Titan Pharmaceuticals Inc. [Del.] 01.12.2020 US8883146065 Titan Pharmaceuticals Inc. [Del.] 02.12.2020 Tausch 30:1