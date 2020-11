Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN ame Ab dem: Anmerkungen CA09238B2093 Blackhawk Growth Corp. 30.11.2020 CA09238B3083 Blackhawk Growth Corp. 01.12.2020 Tausch 25:1 CA3635461021 Visionary Gold Corp. 30.11.2020 CA92838A1021 Visionary Gold Corp. 01.12.2020 Tausch 1:1 US41015N1063 Hancock Jaffe Laboratories Inc. 30.11.2020 US41015N3044 Hancock Jaffe Laboratories Inc. 01.12.2020 Tausch 25:1 US03748R7540 Apartment Investment and Management Co. 30.11.2020 US03748R7474 Apartment Investment and Management Co. 01.12.2020 Tausch 1,23821:1 CA0370251039 Antibe Therapeutics Inc. 30.11.2020 CA0370255097 Antibe Therapeutics Inc. 01.12.2020 Tausch 10:1