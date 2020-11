Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US8494311017 Spring Bank Pharmaceuticals Inc. 23.11.2020 US30315R1077 Spring Bank Pharmaceuticals Inc. 24.11.2020 Tausch 4:1 US40434H1041 HTG Molecular Diagnostics Inc. 23.11.2020 US40434H2031 HTG Molecular Diagnostics Inc. 24.11.2020 Tausch 15:1 CA3502671009 Fosterville South Exploration Ltd. 23.11.2020 CA3502676057 Fosterville South Exploration Ltd. 24.11.2020 Tausch 1:1 CA6478241012 New Pacific Metals Corp. 23.11.2020 CA64782A1075 New Pacific Metals Corp. 24.11.2020 Tausch 1:1 GB00B015PT76 Altyn PLC 23.11.2020 GB00BMH19X50 Altyn PLC 24.11.2020 Tausch 100:1 FR0012938884 Solocal Group 23.11.2020 FR00140006O9 Solocal Group 24.11.2020 Tausch 100:1 US30283W2035 FTS International Inc. 23.11.2020 US30283W3025 FTS International Inc. 24.11.2020 Tausch 1:0,238502